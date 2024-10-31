Выренкова (Афанасьева) Александра Ивановна 01.03.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Выренкова (Афанасьева) Александра Ивановна

Место рождения

Клетищи, Вознесенская волость, Ковровский уезд

Дата рождения

01.03.1905

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1905

Отец: Афанасьев Иван Кононович

Мать: Афанасьева (Ситина-Лебедева) Ирина Николаевна

Клетищи, Вознесенская волость, Ковровский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выренков Николай Петрович

Отец ребёнка: Выренков Петр Тарасович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выренков Петр Тарасович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Кокуркина (Выренкова) Юлия Петровна

Отец ребёнка: Выренков Петр Тарасович

Барсково, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Выренкова Тамара Петровна

Отец ребёнка: Выренков Петр Тарасович

Барсково, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Выренкова Александра Петровна

Отец ребёнка: Выренков Петр Тарасович

Барсково, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Выренков Виталий Петрович

Отец ребёнка: Выренков Петр Тарасович

Барсково, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
1993

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