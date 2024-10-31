Выренкова (Афанасьева) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.03.1905
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выренков Николай Петрович
Отец ребёнка: Выренков Петр Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Кокуркина (Выренкова) Юлия Петровна
Отец ребёнка: Выренков Петр Тарасович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Выренкова Тамара Петровна
Отец ребёнка: Выренков Петр Тарасович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Выренкова Александра Петровна
Отец ребёнка: Выренков Петр Тарасович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Выренков Виталий Петрович
Отец ребёнка: Выренков Петр Тарасович
Смерть
1993