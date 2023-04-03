Лапаева (Зоркова) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1986
Сын: Лапаев Максим
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.04.1988
Сын: Лапаев Александр
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
23.08.2014
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно