Лапаева (Зоркова) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапаева (Зоркова) Татьяна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1964 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1986

Сын: Лапаев Максим

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.04.1988

Сын: Лапаев Александр

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
23.08.2014

Муж: Гундяев Николай Иосифович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гундяев Николай Иосифович

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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