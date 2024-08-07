Хазова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Фёкла Семёнова
Отец ребёнка: Семён Иванов (Лаврентьев)
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Семён Иванов (Лаврентьев)
Рождение ребёнка
1844
Сын: Хазов Ефим Семёнович
Отец ребёнка: Семён Иванов (Лаврентьев)
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Семён Иванов (Лаврентьев)
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Акулина Семёнова
Отец ребёнка: Семён Иванов (Лаврентьев)
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Семён Иванов (Лаврентьев)
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ольга Семёнова
Отец ребёнка: Семён Иванов (Лаврентьев)
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Агафья Семёнова
Отец ребёнка: Семён Иванов (Лаврентьев)
Рождение ребёнка
1858
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семён Иванов (Лаврентьев)
Рождение ребёнка
18.06.1860 ст.
Дочь: Ефросинья Семёнова
Отец ребёнка: Семён Иванов (Лаврентьев)
Рождение ребёнка
11.10.1861 ст.
Дочь: Анна Семёнова
Отец ребёнка: Семён Иванов (Лаврентьев)
Смерть
Неизвестно