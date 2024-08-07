Хазова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХазова Александра Ивановна

Хазова Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Фёкла Семёнова

Отец ребёнка: Семён Иванов (Лаврентьев)

Губино, Межевской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Хазов Артемий Семёнович

Отец ребёнка: Семён Иванов (Лаврентьев)

Губино, Межевской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Хазов Ефим Семёнович

Отец ребёнка: Семён Иванов (Лаврентьев)

Губино, Межевской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Хазов Лукоян Семёнович

Отец ребёнка: Семён Иванов (Лаврентьев)

Губино, Межевской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Акулина Семёнова

Отец ребёнка: Семён Иванов (Лаврентьев)

Губино, Межевской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Хазов Владимир Семёнович

Отец ребёнка: Семён Иванов (Лаврентьев)

Губино, Межевской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ольга Семёнова

Отец ребёнка: Семён Иванов (Лаврентьев)

Губино, Межевской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Агафья Семёнова

Отец ребёнка: Семён Иванов (Лаврентьев)

Губино, Межевской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1858

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семён Иванов (Лаврентьев)

Губино, Межевской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.06.1860 ст.

Дочь: Ефросинья Семёнова

Отец ребёнка: Семён Иванов (Лаврентьев)

Губино, Межевской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.10.1861 ст.

Дочь: Анна Семёнова

Отец ребёнка: Семён Иванов (Лаврентьев)

Губино, Межевской муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.