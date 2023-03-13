Латышева Агрофена Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Латышева Анастасия
Отец ребёнка: Латышевъ Иванъ
Рождение ребёнка
19.08.1894
Сын: Латышевъ Неофитъ
Отец ребёнка: Латышевъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Латышевъ Иванъ