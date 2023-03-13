Латышева Агрофена Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева Агрофена Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Латышева Анастасия

Отец ребёнка: Латышевъ Иванъ

Рождение ребёнка
19.08.1894

Сын: Латышевъ Неофитъ

Отец ребёнка: Латышевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латышевъ Иванъ

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