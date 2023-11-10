Иванов Прохор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Прохор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ася Прохоровна

Мать ребёнка: Иванова (Шарыкина) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Лидия Прохоровна

Мать ребёнка: Иванова (Шарыкина) Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: расстреляли как партизана в Белоруссии

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