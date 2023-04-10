Зогий (Чистик) Федосия Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зогий (Чистик) Федосия Парфеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719 ст.

Отец: Чистик Парфен Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740 ст.

Сын: Зогий Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Дзогий Василий Никитич

Батаево, Хотимский район, Могилёвская область
см. ЦДИАК, ф. 128, оп. 4, д. 180, л. 262_об. - 263.
Рождение ребёнка
1752 ст.

Сын: Дзогий Никифор Васильев

Отец ребёнка: Дзогий Василий Никитич

Батаево, Хотимский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Дзогий Карп Васильев

Отец ребёнка: Дзогий Василий Никитич

Городечня, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дзогий Василий Никитич

Смерть
Неизвестно
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