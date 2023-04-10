Зогий (Чистик) Федосия Парфеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719 ст.
Отец: Чистик Парфен Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740 ст.
Отец ребёнка: Дзогий Василий Никитич
см. ЦДИАК, ф. 128, оп. 4, д. 180, л. 262_об. - 263.
Рождение ребёнка
1752 ст.
Отец ребёнка: Дзогий Василий Никитич
Рождение ребёнка
1757 ст.
Сын: Дзогий Карп Васильев
Отец ребёнка: Дзогий Василий Никитич
Городечня, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно