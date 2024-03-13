Голицына (Фоссе-Ходсон) Елена Эмма Лилиан
женский, родилась 12.07.1888, Ливерпуль
умерла 20.10.1948
Супруги
Голицын Николай Александрович02.07.1899 г.р.
Дети
Голицын Юрий Николаевич18.02.1919 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.03.1918
Рождение ребёнка
18.02.1919
Отец ребёнка: Голицын Николай Александрович
город Иокогама, Канагава, Канто, Государство Япония
Смерть
20.10.1948