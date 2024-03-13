Голицына (Фоссе-Ходсон) Елена Эмма Лилиан 12.07.1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голицына (Фоссе-Ходсон) Елена Эмма Лилиан

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 12.07.1888, Ливерпуль

умерла 20.10.1948

Супруги
Голицын Николай Александрович02.07.1899 г.р.
Дети
Голицын Юрий Николаевич18.02.1919 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.03.1918

Муж: Голицын Николай Александрович

Рождение ребёнка
18.02.1919

Сын: Голицын Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Голицын Николай Александрович

город Иокогама, Канагава, Канто, Государство Япония

Смерть
20.10.1948

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