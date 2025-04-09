Греков Николай Иванович
мужской, родился После 1775
умер Неизвестно
ОтецГреков Иван МаксимовичПосле 1850 г.р.
МатьГрекова N.Неизвестно г.р.
Супруги
Грекова А. И.Неизвестно г.р.
Дети
Грекова Мария Николаевна1836 г.р.
Грекова Елизавета Николаевна1837 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1775
Отец: Греков Иван Максимович
Мать: Грекова N.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грекова А. И.
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Грекова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Грекова А. И.
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Грекова Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Грекова А. И.
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Грекова Софья Николаевна
Мать ребёнка: Грекова А. И.
Смерть
Неизвестно