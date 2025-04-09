Греков Николай Иванович После 1775 — найти родственников по фамилии на Familio

Греков Николай Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился После 1775

умер Неизвестно

Отец
Греков Иван МаксимовичПосле 1850 г.р.
Мать
Грекова N.Неизвестно г.р.
Супруги
Грекова А. И.Неизвестно г.р.
Дети
Грекова Мария Николаевна1836 г.р.
Грекова Елизавета Николаевна1837 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1775

Отец: Греков Иван Максимович

Мать: Грекова N.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грекова А. И.

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Грекова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Грекова А. И.

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Грекова Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Грекова А. И.

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Грекова Софья Николаевна

Мать ребёнка: Грекова А. И.

Смерть
Неизвестно

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