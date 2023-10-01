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Гребенюк Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

гн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1900 ст.

Сын: Гребенюк Исаакий Григорьевич

Отец ребёнка: Гребенюк Григорий Саввович

Майданецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
27.05.1903 ст.

Дочь: Гребенюк Феодосия Григорьевна

Отец ребёнка: Гребенюк Григорий Саввович

Майданецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
10.03.1906 ст.

Дочь: Гребенюк Кристина Григорьевна

Отец ребёнка: Гребенюк Григорий Саввович

Майданецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
25.02.1907 ст.

Дочь: Гребенюк Марина Григорьевна

Отец ребёнка: Гребенюк Григорий Саввович

Майданецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
13.08.1909 ст.

Сын: Гребенюк Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Гребенюк Григорий Саввович

Майданецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.03.1911 ст.

Сын: Гребенюк Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Гребенюк Григорий Саввович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенюк Григорий Саввович

Смерть
Неизвестно
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