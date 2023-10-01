Гребенюк Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.08.1900 ст.
Сын: Гребенюк Исаакий Григорьевич
Отец ребёнка: Гребенюк Григорий Саввович
Рождение ребёнка
27.05.1903 ст.
Дочь: Гребенюк Феодосия Григорьевна
Отец ребёнка: Гребенюк Григорий Саввович
Рождение ребёнка
10.03.1906 ст.
Дочь: Гребенюк Кристина Григорьевна
Отец ребёнка: Гребенюк Григорий Саввович
Рождение ребёнка
25.02.1907 ст.
Дочь: Гребенюк Марина Григорьевна
Отец ребёнка: Гребенюк Григорий Саввович
Рождение ребёнка
13.08.1909 ст.
Сын: Гребенюк Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Гребенюк Григорий Саввович
Рождение ребёнка
01.03.1911 ст.
Сын: Гребенюк Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Гребенюк Григорий Саввович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно