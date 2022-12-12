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Маслов Андрей Иванович

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Место рождения

Надежино, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

14.08.1881

Дата смерти

10.05.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Надежино, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Маслов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Маслова Александра Константиновна

Рождение ребёнка
19.08.1915

Сын: Маслов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Маслова Александра Константиновна

Надежино, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Александра Константиновна

Смерть
10.05.1961
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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