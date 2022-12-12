Маслов Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения14.08.1881
Дата смерти10.05.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Маслов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Маслова Александра Константиновна
Рождение ребёнка
19.08.1915
Мать ребёнка: Маслова Александра Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.05.1961
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область