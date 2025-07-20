Агапия Андреевна
женский, родилась Неизвестно
Дети
Семенова (Кузнецова) Марфа Максимовна23.06.1880 ст. г.р.
Петрушина (Кузнецова) Анна МаксимовнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрушина (Кузнецова) Анна Максимовна
Отец ребёнка: Кузнецов (Кузнецов) Максим Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.1880 ст.
Дочь: Семенова (Кузнецова) Марфа Максимовна
Отец ребёнка: Кузнецов (Кузнецов) Максим Петрович