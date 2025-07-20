Агапия Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Агапия Андреевна

Автор
АД
Дымова А.

женский, родилась Неизвестно

Дети
Семенова (Кузнецова) Марфа Максимовна23.06.1880 ст. г.р.
Петрушина (Кузнецова) Анна МаксимовнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Федорково, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрушина (Кузнецова) Анна Максимовна

Отец ребёнка: Кузнецов (Кузнецов) Максим Петрович

Федорково, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Работа или профессия
Неизвестно

Крестьянка

Рождение ребёнка
23.06.1880 ст.

Дочь: Семенова (Кузнецова) Марфа Максимовна

Отец ребёнка: Кузнецов (Кузнецов) Максим Петрович

Федорково, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

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