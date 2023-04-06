Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина

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Место рождения

Губкин, Губкинский, Белгородская область

Дата рождения

1985

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1959 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1985

Отец: Геннадий

Мать: Травкина Любовь Михайловна

Губкин, Губкинский, Белгородская область
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