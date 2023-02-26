Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1776 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1797

Дочь: Дария Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Исидоров

д.Узривицы
Рождение ребёнка
09.07.1801

Сын: Акила Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Исидоров

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1803

Дочь: Феодосия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Исидоров

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.06.1807

Дочь: Агрипина Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Исидоров

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1808

Дочь: Ефросиния Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Исидоров

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Исидоров

Смерть
Неизвестно
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