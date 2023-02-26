Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1797
Дочь: Дария Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Исидоров
д.Узривицы
Рождение ребёнка
09.07.1801
Сын: Акила Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Исидоров
Рождение ребёнка
05.06.1803
Дочь: Феодосия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Исидоров
Рождение ребёнка
19.06.1807
Дочь: Агрипина Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Исидоров
Рождение ребёнка
25.09.1808
Дочь: Ефросиния Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Исидоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Исидоров
Смерть
Неизвестно