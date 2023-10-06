Фомин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

гж
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фомина) Аксинья Степановна

Мать ребёнка: Фомина Федосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фомина) Мария Степановна

Мать ребёнка: Фомина Федосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Живина Анна

Мать ребёнка: Фомина Федосья

Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Фомина) Елена Степановна

Мать ребёнка: Фомина Федосья

Смерть
Неизвестно

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