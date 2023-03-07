Ковалев Иустин Федорович
Место рождения
Дата рождения30.05.1871
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1871
Бракосочетание
27.10.1889
Жена: Ковалева Ксения Петровна
Рождение ребёнка
До 22.09.1890
Мать ребёнка: Ковалева Ксения Петровна
Рождение ребёнка
25.07.1893
Дочь: Шаповалова Параскева Иустиновна
Мать ребёнка: Ковалева Ксения Петровна
Рождение ребёнка
19.12.1895
Дочь: Буценко Анастасия Иустиновна
Мать ребёнка: Ковалева Ксения Петровна
Рождение ребёнка
07.06.1898
Мать ребёнка: Ковалева Ксения Петровна
Любимовка – село в Кореневском районе Курской области., раньше относилось к Снагостской волости Рыльского уезда
Рождение ребёнка
12.02.1901
Сын: Ковалев Алексей Иустинович
Мать ребёнка: Ковалева Ксения Петровна
Рождение ребёнка
21.06.1903
Дочь: Бойко Ефросинья Иустиновна
Мать ребёнка: Ковалева Ксения Петровна
Рождение ребёнка
19.01.1906
Дочь: Заволокина Пелагея Иустиновна
Мать ребёнка: Ковалева Ксения Петровна
Рождение ребёнка
08.04.1908
Мать ребёнка: Ковалева Ксения Петровна
Рождение ребёнка
12.02.1911
Дочь: Евдокия Иустиновна
Мать ребёнка: Ковалева Ксения Петровна
Рождение ребёнка
12.02.1911
Дочь: Мария Иустиновна
Мать ребёнка: Ковалева Ксения Петровна
Рождение ребёнка
05.11.1915
Дочь: Фомина Клавдия Иустиновна
Мать ребёнка: Ковалева Ксения Петровна
Смерть
1933