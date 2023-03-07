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Ковалев Иустин Федорович

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Место рождения

Любимовка, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

30.05.1871

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1871

Отец: Ковалев Федор Прокопиевич

Мать: Ковалева Евдокия Дормидонтовна

Любимовка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
27.10.1889

Жена: Ковалева Ксения Петровна

Любимовка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
До 22.09.1890

Сын: Ковалев Иван Иустинович

Мать ребёнка: Ковалева Ксения Петровна

Любимовка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
25.07.1893

Дочь: Шаповалова Параскева Иустиновна

Мать ребёнка: Ковалева Ксения Петровна

Любимовка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.12.1895

Дочь: Буценко Анастасия Иустиновна

Мать ребёнка: Ковалева Ксения Петровна

Любимовка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.06.1898

Сын: Ковалев Федор Иустинович

Мать ребёнка: Ковалева Ксения Петровна

Любимовка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Любимовка – село в Кореневском районе Курской области., раньше относилось к Снагостской волости Рыльского уезда
Рождение ребёнка
12.02.1901

Сын: Ковалев Алексей Иустинович

Мать ребёнка: Ковалева Ксения Петровна

Любимовка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
21.06.1903

Дочь: Бойко Ефросинья Иустиновна

Мать ребёнка: Ковалева Ксения Петровна

Любимовка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.01.1906

Дочь: Заволокина Пелагея Иустиновна

Мать ребёнка: Ковалева Ксения Петровна

Любимовка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
08.04.1908

Сын: Ковалев Яков Иустинович

Мать ребёнка: Ковалева Ксения Петровна

Любимовка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
12.02.1911

Дочь: Евдокия Иустиновна

Мать ребёнка: Ковалева Ксения Петровна

Любимовка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
12.02.1911

Дочь: Мария Иустиновна

Мать ребёнка: Ковалева Ксения Петровна

Любимовка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.11.1915

Дочь: Фомина Клавдия Иустиновна

Мать ребёнка: Ковалева Ксения Петровна

Любимовка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
1933
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