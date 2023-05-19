Шаповалова (Ковалева) Параскева Иустиновна
Место рождения
Дата рождения25.07.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1893
Отец: Ковалев Иустин Федорович
Мать: Ковалева Ксения Петровна
Бракосочетание
22.01.1912
Рождение ребёнка
?.10.1912
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Цыбанев Сергей Емельянович
Рождение ребёнка
28.02.1914
Дочь: Антонина Сергеевна
Отец ребёнка: Цыбанев Сергей Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаповалов ?
Смерть
Неизвестно