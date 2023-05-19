Шаповалова (Ковалева) Параскева Иустиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова (Ковалева) Параскева Иустиновна

Место рождения

Любимовка, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

25.07.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1893

Отец: Ковалев Иустин Федорович

Мать: Ковалева Ксения Петровна

Любимовка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
22.01.1912

Муж: Цыбанев Сергей Емельянович

Любимовка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
?.10.1912

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Цыбанев Сергей Емельянович

Любимовка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
28.02.1914

Дочь: Антонина Сергеевна

Отец ребёнка: Цыбанев Сергей Емельянович

Любимовка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов ?

Смерть
Неизвестно
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