Момот Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1995
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Момот Алексей Александрович
Мать: Момот Татьяна
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Момот Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Момот Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Момот Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Момот Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Момот Таисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Момот Таисия
Смерть
1995