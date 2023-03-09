Момот Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Момот Владимир Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Момот Алексей Александрович

Мать: Момот Татьяна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Момот Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Момот Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Момот Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Момот Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Момот Иван Владимирович

Мать ребёнка: Момот Таисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Момот Таисия

Смерть
1995
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