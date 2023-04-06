Перехватова (Мамыкина) Устинія
Место рождения
Дата рождения28.09.1811
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1811
Отец: Мамыкинъ Андрей
Мать: Мамыкина Варвара
Бракосочетание
1832
Муж: Перехватовъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.04.1835
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1837
Сын: Перехватовъ Василій
Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1837
Сын: Перехватовъ Андрей Григорий
Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ
Рождение ребёнка
13.05.1839
Дочь: Латышева Гликерія
Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ
Рождение ребёнка
05.12.1841
Сын: Перехватовъ Николай
Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.04.1844
Сын: Перехватовъ Георгій
Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ
Рождение ребёнка
17.06.1848
Сын: Перехватовъ Леонтій
Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.11.1850
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ