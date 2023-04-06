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Перехватова (Мамыкина) Устинія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.09.1811

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1811

Отец: Мамыкинъ Андрей

Мать: Мамыкина Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1832

Муж: Перехватовъ Иванъ

Рождение ребёнка
15.04.1835

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Сын: Перехватовъ Василій

Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ

Рождение ребёнка
1837

Сын: Перехватовъ Андрей Григорий

Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1839

Дочь: Латышева Гликерія

Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1841

Сын: Перехватовъ Николай

Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1844

Сын: Перехватовъ Георгій

Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.06.1848

Сын: Перехватовъ Леонтій

Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1850

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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