Оксинья Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксинья Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Елисавета Егорова

Отец ребёнка: Егор Степанов

Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Марья Егорова

Отец ребёнка: Егор Степанов

Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Евдокия Егорова

Отец ребёнка: Егор Степанов

Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Евлампия Егорова

Отец ребёнка: Егор Степанов

Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Степанов

Смерть
Неизвестно
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