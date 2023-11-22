Оксинья Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Елисавета Егорова
Отец ребёнка: Егор Степанов
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Марья Егорова
Отец ребёнка: Егор Степанов
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Евдокия Егорова
Отец ребёнка: Егор Степанов
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Евлампия Егорова
Отец ребёнка: Егор Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Степанов
Смерть
Неизвестно