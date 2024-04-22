Колесник (Сливка) Евгения Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесник (Сливка) Евгения Стефановна

Колесник (Сливка) Евгения Стефановна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

24.12.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1879

Отец: Сливка Стефан Васильевич

Мать: Сливка Екатерина Илларионовна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
13.01.1902

Муж: Колесник Яков Федотович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.11.1902

Дочь: Колесник Матрона Яковлевна

Отец ребёнка: Колесник Яков Федотович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.12.1903

Сын: Колесник Стефан Яковлевич

Отец ребёнка: Колесник Яков Федотович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.01.1906

Дочь: Колесник Домникия Яковлевна

Отец ребёнка: Колесник Яков Федотович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.10.1908

Сын: Колесник Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Колесник Яков Федотович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.12.1910

Сын: Колесник Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Колесник Яков Федотович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.07.1912

Дочь: Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Колесник Яков Федотович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.10.1914

Сын: Колесник Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Колесник Яков Федотович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Нежин, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close