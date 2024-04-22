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Колесник Яков Федотович

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

24.04.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1878

Отец: Колесник Федот Ильич

Мать: Колесник Соломонида Васильевна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
13.01.1902

Жена: Колесник Евгения Стефановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.11.1902

Дочь: Колесник Матрона Яковлевна

Мать ребёнка: Колесник Евгения Стефановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.12.1903

Сын: Колесник Стефан Яковлевич

Мать ребёнка: Колесник Евгения Стефановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.01.1906

Дочь: Колесник Домникия Яковлевна

Мать ребёнка: Колесник Евгения Стефановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.10.1908

Сын: Колесник Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Колесник Евгения Стефановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.12.1910

Сын: Колесник Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Колесник Евгения Стефановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.07.1912

Дочь: Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Колесник Евгения Стефановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.10.1914

Сын: Колесник Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Колесник Евгения Стефановна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Нежин, Чернігівська область
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