Колесник Яков Федотович
Место рождения
Дата рождения24.04.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1878
Бракосочетание
13.01.1902
Рождение ребёнка
02.11.1902
Дочь: Колесник Матрона Яковлевна
Мать ребёнка: Колесник Евгения Стефановна
Рождение ребёнка
25.12.1903
Сын: Колесник Стефан Яковлевич
Мать ребёнка: Колесник Евгения Стефановна
Рождение ребёнка
03.01.1906
Дочь: Колесник Домникия Яковлевна
Мать ребёнка: Колесник Евгения Стефановна
Рождение ребёнка
16.10.1908
Сын: Колесник Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Колесник Евгения Стефановна
Рождение ребёнка
25.12.1910
Сын: Колесник Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Колесник Евгения Стефановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.07.1912
Дочь: Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Колесник Евгения Стефановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.10.1914
Сын: Колесник Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Колесник Евгения Стефановна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно