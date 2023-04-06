Афанасьева (Артамонова) Прасковья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Артамонова) Прасковья Захаровна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1834

Дата смерти

07.09.1863

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Артамонов Захар

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1853

Муж: Афанасьев Федор Васильевич

Рождение ребёнка
16.11.1854

Дочь: Подпорина Мария Федоровна

Отец ребёнка: Афанасьев Федор Васильевич

Рождение ребёнка
10.09.1855

Сын: Афанасьев Аким Федорович

Отец ребёнка: Афанасьев Федор Васильевич

Рождение ребёнка
30.09.1856

Сын: Афанасьев Григорий Федорович

Отец ребёнка: Афанасьев Федор Васильевич

Рождение ребёнка
11.10.1858

Сын: Афанасьев Филипп Федорович

Отец ребёнка: Афанасьев Федор Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.09.1863
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