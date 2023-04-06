Афанасьева (Артамонова) Прасковья Захаровна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти07.09.1863
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Артамонов Захар
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1853
Рождение ребёнка
16.11.1854
Дочь: Подпорина Мария Федоровна
Отец ребёнка: Афанасьев Федор Васильевич
Рождение ребёнка
10.09.1855
Отец ребёнка: Афанасьев Федор Васильевич
Рождение ребёнка
30.09.1856
Сын: Афанасьев Григорий Федорович
Отец ребёнка: Афанасьев Федор Васильевич
Рождение ребёнка
11.10.1858
Сын: Афанасьев Филипп Федорович
Отец ребёнка: Афанасьев Федор Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.09.1863