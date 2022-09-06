Матусевич Дмитрий Игнатьевич
мужской, родился 11.02.1863, Поддубье, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
умер 1918, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Матусевич (Урусова) Лидия Александровна21.12.1863 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Поддубье, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1890
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1918
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург