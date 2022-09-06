Матусевич Дмитрий Игнатьевич 11.02.1863 — найти родственников по фамилии на Familio

Матусевич Дмитрий Игнатьевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 11.02.1863, Поддубье, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

умер 1918, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Матусевич (Урусова) Лидия Александровна21.12.1863 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Поддубье, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Бракосочетание
1890

Жена: Матусевич (Урусова) Лидия Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
1918
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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