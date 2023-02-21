Гоби Яков
Место рожденияПадуя, Италия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Падуя, Италия
Рождение ребёнка
24.04.1847
Мать ребёнка: Гоби Екатерина
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гоби Екатерина
Смерть
Неизвестно
Spouse: Ella Catharina Boehtlingk (born Bergner)