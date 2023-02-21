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Гоби Яков

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Место рождения

Падуя, Италия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Падуя, Италия
Рождение ребёнка
24.04.1847

Сын: Гоби Христофор Яковлевич

Мать ребёнка: Гоби Екатерина

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоби Екатерина

Смерть
Неизвестно
Spouse: Ella Catharina Boehtlingk (born Bergner)
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