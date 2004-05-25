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Соболева Мария Александровна
Соболева Мария Александровна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
25.05.2004
Пол
Женский
Отец
Соболев Александр Геннадиевич
1969 г.р.
Мать
Соболева (Жорина) Вера Владимировна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.2004
Отец:
Соболев Александр Геннадиевич
Мать:
Соболева Вера Владимировна
Москва
, город федерального значения Москва
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