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Пляскин Алексей Иннокентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пляскина) Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Деревцова (Кириллова) Фаина Федоровна

Бракосочетание
13.02.1950

Жена: Деревцова (Кириллова) Фаина Федоровна

Урульга, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
В едином государственном реестре ЗАГС имеется запись акта о заключении брака №12 от 13.02.1950., которую составил Исполком Урульгинского сельского Совета депутатов трудящихся Карымского района Читинск... Показать все
Смерть
Неизвестно

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