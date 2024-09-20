Пляскин Алексей Иннокентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пляскина) Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Деревцова (Кириллова) Фаина Федоровна
Бракосочетание
13.02.1950
Урульга, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
В едином государственном реестре ЗАГС имеется запись акта о заключении брака №12 от 13.02.1950., которую составил Исполком Урульгинского сельского Совета депутатов трудящихся Карымского района Читинск... Показать все
Смерть
Неизвестно