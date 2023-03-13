Кулакова Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова Анна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1679

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Кулакова Февронья

Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1710

Сын: Кулаковъ Иванъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1711

Сын: Кулаковъ Александръ

Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1712

Дочь: Кулакова Татьяна

Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1713

Сын: Кулаковъ Максимъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1714

Дочь: Кулакова Анна

Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаковъ Федоръ

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