Кулакова Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1679
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Кулакова Февронья
Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1710
Сын: Кулаковъ Иванъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1711
Сын: Кулаковъ Александръ
Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Кулакова Татьяна
Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1713
Сын: Кулаковъ Максимъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Кулакова Анна
Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулаковъ Федоръ