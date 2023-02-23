Зубряева Устинья Флоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубряева Устинья Флоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1916

Дочь: Агриппина Семёновна

Отец ребёнка: Зубряев Семён Фотиевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубряев Семён Фотиевич

Смерть
Неизвестно
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