Малютина Матрена Иоакимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютина Матрена Иоакимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: Акилина Максимовна

Отец ребёнка: Малютин Максим Палладиев

Рождение ребёнка
1860 ст.

Дочь: Вера Максимовна

Отец ребёнка: Малютин Максим Палладиев

Рождение ребёнка
1863 ст.

Дочь: Дарья Максимовна

Отец ребёнка: Малютин Максим Палладиев

Рождение ребёнка
16.05.1869 ст.

Сын: Малютин Константин Максимович

Отец ребёнка: Малютин Максим Палладиев

Рождение ребёнка
1870 ст.

Сын: Малютин Степан Максимович

Отец ребёнка: Малютин Максим Палладиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малютин Максим Палладиев

Смерть
Неизвестно
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