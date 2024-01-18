Малютина Матрена Иоакимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: Акилина Максимовна
Отец ребёнка: Малютин Максим Палладиев
Рождение ребёнка
1860 ст.
Дочь: Вера Максимовна
Отец ребёнка: Малютин Максим Палладиев
Рождение ребёнка
1863 ст.
Дочь: Дарья Максимовна
Отец ребёнка: Малютин Максим Палладиев
Рождение ребёнка
16.05.1869 ст.
Сын: Малютин Константин Максимович
Отец ребёнка: Малютин Максим Палладиев
Рождение ребёнка
1870 ст.
Сын: Малютин Степан Максимович
Отец ребёнка: Малютин Максим Палладиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно