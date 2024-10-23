Сталь Фон Гольштейн Мария Алексеевна
женский, родилась 23.04.1893, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 11.10.1941, Рим
Супруги
Ферзен Павел Николаевич04.07.1894 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
09.05.1919
Смерть
11.10.1941
ЦГИА СПб. Ф.19. О.128. Д.274.