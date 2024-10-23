Сталь Фон Гольштейн Мария Алексеевна 23.04.1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сталь Фон Гольштейн Мария Алексеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 23.04.1893, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 11.10.1941, Рим

Супруги
Ферзен Павел Николаевич04.07.1894 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. Ф.19. О.128. Д.274.

Бракосочетание
09.05.1919

Муж: Ферзен Павел Николаевич

Смерть
11.10.1941

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