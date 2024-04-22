Есипова (Путятина) Акулина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есипова (Путятина) Акулина Ильинична

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

03.06.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
03.06.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №15, метрическая книга за 1843 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
1860

Муж: Есипов Григорий Михайлович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №7, метрическая книга за 1860 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Иван Михайлов Есипов и Митрофа... Показать все
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Максим Минаев Мерзликин и солдатка Пелагея Гаврилова Мерзликина
Смерть
Неизвестно
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