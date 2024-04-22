Есипова (Путятина) Акулина Ильинична
Место рождения
Дата рождения03.06.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
03.06.1843
Рождение: запись о рождении №15, метрическая книга за 1843 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
1860
Брак: запись о браке №7, метрическая книга за 1860 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Иван Михайлов Есипов и Митрофа... Показать все
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Максим Минаев Мерзликин и солдатка Пелагея Гаврилова Мерзликина
Смерть
Неизвестно