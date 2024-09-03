Житкевич Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Житкевич (Бобро) Анна Кириловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.03.1930
Мать ребёнка: Житкевич (Бобро) Анна Кириловна
Смерть
1934