Житкевич Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житкевич Кирилл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Житкевич (Бобро) Анна Кириловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Житкевич (Бобро) Анна Кириловна

Рождение ребёнка
02.03.1930

Сын: Броник Георгий Павлович

Мать ребёнка: Житкевич (Бобро) Анна Кириловна

Смерть
1934

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