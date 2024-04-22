Countess Tolstaya (Glebova) Alexandra Vladimirovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Countess Tolstaya (Glebova) Alexandra Vladimirovna

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

15.04.1880

Дата смерти

15.04.1967

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1880

Отец: Glebov Vladimir Petrovich

Мать: Glebova Sofia Nikolaevna

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
31.01.1901

Муж: Tolstoy Michail Lvovich

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.12.1901

Сын: Tolstoy Ivan Michailovich

Отец ребёнка: Tolstoy Michail Lvovich

Бегишево, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
22.02.1903

Дочь: Lvov Tatiana Mikahailovna

Отец ребёнка: Tolstoy Michail Lvovich

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.09.1904

Дочь: Гр. Толстая Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Tolstoy Michail Lvovich

Чифировка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.12.1905

Сын: Tolstoy Vladimir Mikhailovich

Отец ребёнка: Tolstoy Michail Lvovich

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.12.1905

Дочь: Alexeyeva Alexandra Mikhailovna

Отец ребёнка: Tolstoy Michail Lvovich

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.10.1908

Сын: Gr.tolstoi Piotr Mikhailovitch

Отец ребёнка: Tolstoy Michail Lvovich

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.09.1910

Сын: Гр. Толстой Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Tolstoy Michail Lvovich

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.09.1911

Сын: Tolstoy Serge Mikhailovich

Отец ребёнка: Tolstoy Michail Lvovich

Тарасково, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
26.01.1915

Дочь: Lopukhine Sofia Mikhailovna

Отец ребёнка: Tolstoy Michail Lvovich

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Tolstoy Michail Lvovich

Смерть
15.04.1967
Nyack, New York United States
Nyack, New York United States
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