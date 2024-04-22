Countess Tolstaya (Glebova) Alexandra Vladimirovna
Место рождения
Дата рождения15.04.1880
Дата смерти15.04.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1880
Бракосочетание
31.01.1901
Рождение ребёнка
10.12.1901
Сын: Tolstoy Ivan Michailovich
Отец ребёнка: Tolstoy Michail Lvovich
Бегишево, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
22.02.1903
Дочь: Lvov Tatiana Mikahailovna
Отец ребёнка: Tolstoy Michail Lvovich
Рождение ребёнка
15.09.1904
Дочь: Гр. Толстая Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Tolstoy Michail Lvovich
Чифировка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.12.1905
Сын: Tolstoy Vladimir Mikhailovich
Отец ребёнка: Tolstoy Michail Lvovich
Рождение ребёнка
11.12.1905
Дочь: Alexeyeva Alexandra Mikhailovna
Отец ребёнка: Tolstoy Michail Lvovich
Рождение ребёнка
15.10.1908
Сын: Gr.tolstoi Piotr Mikhailovitch
Отец ребёнка: Tolstoy Michail Lvovich
Рождение ребёнка
02.09.1910
Сын: Гр. Толстой Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Tolstoy Michail Lvovich
Рождение ребёнка
14.09.1911
Сын: Tolstoy Serge Mikhailovich
Отец ребёнка: Tolstoy Michail Lvovich
Тарасково, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
26.01.1915
Дочь: Lopukhine Sofia Mikhailovna
Отец ребёнка: Tolstoy Michail Lvovich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Tolstoy Michail Lvovich
Смерть
15.04.1967
Nyack, New York United States
Nyack, New York United States