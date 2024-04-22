Опришкина (Пашко) Агафия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опришкина (Пашко) Агафия Андреевна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.04.1908

Сын: Пашко Михаил

Отец ребёнка: не указан

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.11.1910

Дочь: Пашко Екатерина

Отец ребёнка: не указан

Нежин, Чернігівська область
внебрачная
Бракосочетание
06.02.1911

Муж: Опришкин Андрей Евсеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.07.1912

Сын: Опришкин Илья Андреевич

Отец ребёнка: Опришкин Андрей Евсеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.11.1914

Сын: Опришкин Митрофан Андреевич

Отец ребёнка: Опришкин Андрей Евсеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.03.1919

Сын: Опришкин Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Опришкин Андрей Евсеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.06.1919

Дочь: Опришкина Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Опришкин Андрей Евсеевич

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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