Опришкина (Пашко) Агафия Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Рождение ребёнка
27.04.1908
Сын: Пашко Михаил
Рождение ребёнка
13.11.1910
Дочь: Пашко Екатерина
внебрачная
Бракосочетание
06.02.1911
Рождение ребёнка
19.07.1912
Отец ребёнка: Опришкин Андрей Евсеевич
Рождение ребёнка
23.11.1914
Сын: Опришкин Митрофан Андреевич
Отец ребёнка: Опришкин Андрей Евсеевич
Рождение ребёнка
12.03.1919
Сын: Опришкин Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Опришкин Андрей Евсеевич
Рождение ребёнка
14.06.1919
Дочь: Опришкина Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Опришкин Андрей Евсеевич
Смерть
Неизвестно