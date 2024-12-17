Закревский Дмитрий Андреевич
мужской, родился 1769
умер До 1835
МатьЗакревская (Одоевская) Мария Ивановна1736 г.р.
ОтецЗакревский Андрей Осипович1742 г.р.
Супруги
Закревская Мария ГригорьевнаНеизвестно г.р.
Дети
Закревская Наталья ДмитриевнаПосле 1800 г.р.
Закревский Алексей Дмитриевич12.08.1813 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Закревский Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Закревская Мария Григорьевна
Бракосочетание
Около 1800
Рождение ребёнка
После 1800
Дочь: Закревская Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Закревская Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
12.08.1813
Сын: Закревский Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Закревская Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
12.08.1813
Сын: Закревский Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Закревская Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
28.08.1815
Дочь: Гудович (Закревская) Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Закревская Мария Григорьевна
Смерть
До 1835