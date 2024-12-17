Закревский Дмитрий Андреевич 1769 — найти родственников по фамилии на Familio

Закревский Дмитрий Андреевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1769

умер До 1835

Мать
Закревская (Одоевская) Мария Ивановна1736 г.р.
Отец
Закревский Андрей Осипович1742 г.р.
Супруги
Закревская Мария ГригорьевнаНеизвестно г.р.
Дети
Закревская Наталья ДмитриевнаПосле 1800 г.р.
Закревский Алексей Дмитриевич12.08.1813 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Закревский Андрей Осипович

Мать: Закревская (Одоевская) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закревский Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Закревская Мария Григорьевна

Бракосочетание
Около 1800

Жена: Закревская Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
После 1800

Дочь: Закревская Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Закревская Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
12.08.1813

Сын: Закревский Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Закревская Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
12.08.1813

Сын: Закревский Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Закревская Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
28.08.1815

Дочь: Гудович (Закревская) Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Закревская Мария Григорьевна

Смерть
До 1835

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