Изотова Анастасия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1903
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Изотов Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
26.10.1905
Сын: Изотов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Изотов Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
28.12.1906
Дочь: Мелания Михайловна
Отец ребёнка: Изотов Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
22.03.1913
Дочь: Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Изотов Михаил Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно