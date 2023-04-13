Изотова Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изотова Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1903

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Изотов Михаил Никифорович

Рождение ребёнка
26.10.1905

Сын: Изотов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Изотов Михаил Никифорович

Рождение ребёнка
28.12.1906

Дочь: Мелания Михайловна

Отец ребёнка: Изотов Михаил Никифорович

Рождение ребёнка
22.03.1913

Дочь: Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Изотов Михаил Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Изотов Михаил Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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