? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

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Автор
ИС
Сорокина И.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Алексеева ФеклаНеизвестно г.р.
СергейНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Фекла

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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