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мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Алексеева ФеклаНеизвестно г.р.
СергейНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Фекла
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно