Кузнецов Степан Васильевич
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти1886
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1847
Сын: Кузнецов Афанасий Степанович
Мать ребёнка: Кузнецова Васса Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Маркелл Степанович
Мать ребёнка: Кузнецова Васса Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Семён Степанович
Мать ребёнка: Кузнецова Васса Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорий Степанович
Мать ребёнка: Кузнецова Васса Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кузнецова Васса Никитична
Смерть
1886