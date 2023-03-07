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Кузнецов Степан Васильевич

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

1886

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.07.1847

Сын: Кузнецов Афанасий Степанович

Мать ребёнка: Кузнецова Васса Никитична

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Маркелл Степанович

Мать ребёнка: Кузнецова Васса Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Семён Степанович

Мать ребёнка: Кузнецова Васса Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорий Степанович

Мать ребёнка: Кузнецова Васса Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Егор Степанович

Мать ребёнка: Кузнецова Васса Никитична

Смерть
1886
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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