Курпан Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курпан Андрей Николаевич

Место рождения

г. Ленинград

Дата рождения

28.03.1956

Дата смерти

09.07.2011

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1956

Отец: Курпан Николай Иванович

Мать: (Волкова Курпан) Нина Михайловна

Бракосочетание
29.11.1977

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.03.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.07.2011

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