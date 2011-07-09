Курпан Андрей Николаевич
Место рожденияг. Ленинград
Дата рождения28.03.1956
Дата смерти09.07.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1956
Бракосочетание
29.11.1977
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.03.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.07.2011