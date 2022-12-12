Сухих (Изместьева) Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих (Изместьева) Анна Никифоровна

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Место рождения

Мишинский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Изместьев Никифор

Мать: не указана

Мишинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Устина Саввична

Отец ребёнка: Сухих Савва Николаевич

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Ксения Саввична

Отец ребёнка: Сухих Савва Николаевич

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1779

Сын: Сухих Савин Савинович

Отец ребёнка: Сухих Савва Николаевич

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухих Савва Николаевич

Смерть
Неизвестно
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