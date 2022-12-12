Сухих (Изместьева) Анна Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Изместьев Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Устина Саввична
Отец ребёнка: Сухих Савва Николаевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Ксения Саввична
Отец ребёнка: Сухих Савва Николаевич
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Сухих Савва Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно