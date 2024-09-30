(Лайтинен) Екатерина Андреевна
Место рождения
Дата рождения27.10.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1889
Бракосочетание
21.09.1919
Рождение ребёнка
09.09.1920
Дочь: (Пёккёнен) Эльза Адамовна
Отец ребёнка: Пёккёнен Адам Иосифович
Рождение ребёнка
03.10.1922
Отец ребёнка: Пёккёнен Адам Иосифович
Рождение ребёнка
05.04.1924
Дочь: (Пёккёнен) Ольга Адамовна
Отец ребёнка: Пёккёнен Адам Иосифович
Рождение ребёнка
21.09.1926
Сын: Пёккёнен Александр Адамович
Отец ребёнка: Пёккёнен Адам Иосифович
Рождение ребёнка
03.12.1928
Отец ребёнка: Пёккёнен Адам Иосифович
Смерть
Неизвестно