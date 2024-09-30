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(Лайтинен) Екатерина Андреевна

Место рождения

Роутеля, Дудергофская волость, Царскосельский уезд

Дата рождения

27.10.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1889

Отец: Лайтинен Андрей

Мать: Лайтинен (Риккинен) Мария Абрамовна

Роутеля, Дудергофская волость, Царскосельский уезд
Бракосочетание
21.09.1919

Муж: Пёккёнен Адам Иосифович

Рождение ребёнка
09.09.1920

Дочь: (Пёккёнен) Эльза Адамовна

Отец ребёнка: Пёккёнен Адам Иосифович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.10.1922

Сын: Пёккёнен Иван Адамович

Отец ребёнка: Пёккёнен Адам Иосифович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.04.1924

Дочь: (Пёккёнен) Ольга Адамовна

Отец ребёнка: Пёккёнен Адам Иосифович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.09.1926

Сын: Пёккёнен Александр Адамович

Отец ребёнка: Пёккёнен Адам Иосифович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.12.1928

Сын: Пёккёнен Суло Адамович

Отец ребёнка: Пёккёнен Адам Иосифович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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