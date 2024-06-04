Симонов Наум
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Мокеева (Симонова) Мавра Наумова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Сажина (Симонова) Пелагея Наумова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Щетинина (Симонова) Устинья Наумова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно