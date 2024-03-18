Калачикова (--) Степанида Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалачикова (--) Степанида Максимовна

Калачикова (--) Степанида Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1815 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калачиков Аким

Рождение ребёнка
31.01.1831

Дочь: Калачикова Анна Акимовна

Отец ребёнка: Калачиков Аким

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.