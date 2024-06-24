Устюшкина (Картапова) Феодора Иоакимовна Около 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Устюшкина (Картапова) Феодора Иоакимовна

Место рождения

Большие Меми, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Картапов Иоаким (Яким) Михайлович

Мать: Картапова Елизавета Максимовна

Большие Меми, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.07.1905

Дочь: Устюшкина Ольга Егоровна

Отец ребёнка: Устюшкин Егор (Георгий) Игнатьевич

Большие Меми, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.11.1908

Сын: Устюшкин Иван Егорович

Отец ребёнка: Устюшкин Егор (Георгий) Игнатьевич

Рождение ребёнка
08.03.1912

Дочь: Устюшкина Агапия Егоровна

Отец ребёнка: Устюшкин Егор (Георгий) Игнатьевич

Большие Меми, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.07.1913

Дочь: Сорокина (Устюшкина) Марина (Мария) Егоровна

Отец ребёнка: Устюшкин Егор (Георгий) Игнатьевич

Большие Меми, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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