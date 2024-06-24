Устюшкина (Картапова) Феодора Иоакимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Рождение ребёнка
08.07.1905
Дочь: Устюшкина Ольга Егоровна
Отец ребёнка: Устюшкин Егор (Георгий) Игнатьевич
Рождение ребёнка
10.11.1908
Отец ребёнка: Устюшкин Егор (Георгий) Игнатьевич
Рождение ребёнка
08.03.1912
Дочь: Устюшкина Агапия Егоровна
Отец ребёнка: Устюшкин Егор (Георгий) Игнатьевич
Рождение ребёнка
16.07.1913
Дочь: Сорокина (Устюшкина) Марина (Мария) Егоровна
Отец ребёнка: Устюшкин Егор (Георгий) Игнатьевич
Смерть
Неизвестно