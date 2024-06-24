Захарова Мария Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Мария Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Осип Филиппович

Рождение ребёнка
26.09.1897 ст.

Дочь: (Захарова) Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Захаров Осип Филиппович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно

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