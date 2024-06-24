Захарова Мария Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.09.1897 ст.
Дочь: (Захарова) Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Захаров Осип Филиппович
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно