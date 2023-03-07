Астапенков Пётр Никифоров
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смерти12.03.1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Астапенков Никифор ст
Мать: ?
Рождение ребёнка
17.07.1802
Дочь: Марина Петрова
Мать ребёнка: Фёкла Лаврентиева
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла Лаврентиева
Смерть
12.03.1808
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.