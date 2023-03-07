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Астапенков Пётр Никифоров

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Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

12.03.1808

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Астапенков Никифор ст

Мать: ?

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.07.1802

Дочь: Марина Петрова

Мать ребёнка: Фёкла Лаврентиева

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла Лаврентиева

Смерть
12.03.1808
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
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