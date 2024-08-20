Пряженникова (Полякова) Варвара Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти?.07.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Сын: Пряженников Николай Васильевич
Отец ребёнка: Пряженников Василий Семенович
Рождение ребёнка
15.05.1919
Дочь: Клевцова (Пряженникова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Пряженников Василий Семенович
Полковниково, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
?.07.1962