Пряженникова (Полякова) Варвара Георгиевна 1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пряженникова (Полякова) Варвара Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

?.07.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЯП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Поляков Георгий Тихонович

Мать: Полякова (Коротеева) Любовь Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пряженников Василий Семенович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Пряженников Николай Васильевич

Отец ребёнка: Пряженников Василий Семенович

Рождение ребёнка
15.05.1919

Дочь: Клевцова (Пряженникова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Пряженников Василий Семенович

Полковниково, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
?.07.1962

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