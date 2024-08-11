Теплухина (Мартынова) Зиновия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мартынов Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 28.07.1842 ст.
Сын: Теплухин Афанасий Ермолаев
Отец ребёнка: Теплухин Ермолай Максимов
Рождение ребёнка
04.06.1846 ст.
Сын: Теплухин Варфоломей Ермолаев
Отец ребёнка: Теплухин Ермолай Максимов
Рождение ребёнка
01.01.1849
Отец ребёнка: Теплухин Ермолай Максимов
Рождение ребёнка
11.05.1851
Сын: Теплухин Емельян Ермолаев
Отец ребёнка: Теплухин Ермолай Максимов
Рождение ребёнка
25.03.1854
Сын: Теплухин Герасим Ермолаев
Отец ребёнка: Теплухин Ермолай Максимов
Рождение ребёнка
21.02.1860 ст.
Сын: Теплухин Тимофей Ермолаев
Отец ребёнка: Теплухин Ермолай Максимов
Смерть
Неизвестно