Теплухина (Мартынова) Зиновия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплухина (Мартынова) Зиновия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартынов Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 28.07.1842 ст.

Сын: Теплухин Афанасий Ермолаев

Отец ребёнка: Теплухин Ермолай Максимов

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.06.1846 ст.

Сын: Теплухин Варфоломей Ермолаев

Отец ребёнка: Теплухин Ермолай Максимов

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.01.1849

Сын: Теплухин Иван Ермолаев

Отец ребёнка: Теплухин Ермолай Максимов

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.05.1851

Сын: Теплухин Емельян Ермолаев

Отец ребёнка: Теплухин Ермолай Максимов

Рождение ребёнка
25.03.1854

Сын: Теплухин Герасим Ермолаев

Отец ребёнка: Теплухин Ермолай Максимов

Рождение ребёнка
21.02.1860 ст.

Сын: Теплухин Тимофей Ермолаев

Отец ребёнка: Теплухин Ермолай Максимов

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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