Феодосия (Данилова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1801
Дочь: Мария Максимова
Отец ребёнка: Максим Косьмин
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1809
Сын: Семён Максимов
Отец ребёнка: Максим Косьмин
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Косьмин
Смерть
Неизвестно