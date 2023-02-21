Абдусаттаров Сабит Абдусаттар улы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.08.1877
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Сабитова Зульхижжа Сабит кызы
Мать ребёнка: не указана
Смерть
07.08.1877
Умер от опухоли в 55 лет (так написано в метрической книге 1877 года), хазрят мечети Хайрулла Хабибулла улы