Абдусаттаров Сабит Абдусаттар улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдусаттаров Сабит Абдусаттар улы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.08.1877

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Сабитова Зульхижжа Сабит кызы

Мать ребёнка: не указана

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
07.08.1877
Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Умер от опухоли в 55 лет (так написано в метрической книге 1877 года), хазрят мечети Хайрулла Хабибулла улы
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